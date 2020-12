فورد اكسبلورر 2022 إصدار التضاريس الوعرة يظهر أثناء اختباره بدون تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من ظهور نسخة غامضة مموهة لفورد اكسبلورر أثناء اختبارها في الشوارع الأمريكية وانتشار التقارير عن تطوير فورد لإصدار تضاريس وعرة للسيارة باسم “تمبرلاين”، ظهرت مجددًا أثناء اختبارها، هذه المرة بدون أي تمويهات.

السيارة حصلت على تغييرات شكلية واضحة للمقدمة، خاصة للشبك العلوي والسفلي، مع بعض التحديثات للتصميم الخلفي كذلك مثل تغيير موضع أطراف العادم.

من التغييرات الملحوظة الأخرى إضافة إطارات Bridgestone جديدة بتصميم أكثر جراءة، وبالنسبة للمحركات فلا نعلم يقينًا بعد، ولكن التقارير تشير إلى تزويدها بمحرك 3.0 لتر إيكوبوست بقوة تتراوح بين 365 حصان و 400 حصان.

كما ستحصل السيارة على تحسينات ميكانيكية لأنظمة التعليق والتوجيه.. وسيتم تدشينها في بداية 2021 كموديل 2022.

