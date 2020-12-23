أوروبا تعطي الضوء الأخضر لتشكيل رابع أكبر شركة سيارات بالعالم “ستيلانتس”

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فيات كرايسلر وبيجو ستروين على الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية لإتمام الاندماج بين المجموعتين بقيمة 38 مليار دولار – 143 مليار ريال، ولكن بشروط الحفاظ على المنافسة في الأسواق الأوروبية.

الاندماج سيؤدي لتشكيل رابع أكبر صانعة سيارات في العالم، مع اختيار اسم “ستيلانتس” للكيان الجديد الموحد، وستندرج تحته علامات دودج ورام وجيب وفيات ومازيراتي وأوبل وبيجو وسيتروين.

المفوضية الأوروبية قلقة بشكل خاص حول الاحتكار في فئة سيارات الفان، لاستحواذ بيجو ستروين وفيات كرايسلر على حصة إجمالية 34% من السوق بعد الاندماج، مقارنة بـ 16% لرينو وفورد على حدة، و12% لفولكس واجن و10% لدايملر.

استجابةً لهذه المخاوف، أعلنت بيجو ستروين عن تمديد اتفاقية تعاون مع تويوتا في مجال الفان وزيادة الحصة الإنتاجية المخصصة لتويوتا في مصانع بيجو سيتروين بفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى خفض أسعار قطع الغيار والاكسسوارات لتويوتا.