أبرز تصميمات طراز مازدا "MX-5 Miatas" الرياضي.. 30 عاما في صور رائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخه، عرف طراز مازدا MX-5 Miatas كأحد أكثر السيارات الرياضية انتشارا، لقدراته وتكلفته الزهيدة التي تمكن عشاق السيارات من اقتنائه.

ولهذه المكانة المتميزة التي تمتع بها الطراز، قام العديد من المختصين بمجال التصميمات، بتقديم نماذج تصميمات مبتكرة منه، شملت تعديلات على محركه، و إطلالته الخارجية تعكس مدى شعبيته.

وجمع موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز التصميمات المبتكرة التي سبق وأن قدمت لطراز مازدا MX-5 Miatas بمختلف فئاته عبر السنوات.



وبدأ الموقع القائمة بنسخة معدلة من الطراز باسم ‘Hellkitty’ Miata، وهي نسخة تم تعديل محرك الطراز بها، بمنحه محرك Hemi v8، منحه قوة حصانية تصل لـ 700 حصان، بخلاف قوته الأصلية التي كانت تتوقف عند قدر 200 حصان فقط.

من بعده، ضمت القائمة نسخة معدلة من موديل NB Miata، تركز تعديلها على الإطلالة الخارجية، لجعلها أكثر لفتا للانتباه، وهي نسخة من عام 2012 طرحت من الطراز بمحرك بسعة 1.8 لتر ينتج قوة تتراوح بين 140 و 200 حصان.

نسخة أخرى عدلت إطلالتها الخارجية وتوفرت باسم GReddy Performance، أضيف لها العديد من التحسينات بتخفيف وزنها، ومنحها إطلالة سباقات متميزة، وهيكل مصنع في غالبية اجزاءه من خامة كاربون فايبر.

ومن النسخ الكلاسيكية للطراز، ضمت قائمة "هوت كارز"، واحدة من فئات الثمانينيات التي طرحت من طراز مازدا، بإطلالة خارجية معدلة أضيف لها هيكل جديد واطارات سباقات عملاقة، ومحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 240 حصان.

ومن النسخ التي حصلت على تعديل رائع للتصميم الخارجي ضمن القائمة، نسخة تم تعديلها بمعرفة الخبراء بمركز تصميم السيارات Mission Motorsport الذي عدل طراز مازدا من الخارج بمنحه إطلالة وردية مستوحاة من أزهار الخريف.



