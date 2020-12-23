مواصفات وقدرات الجيل الجديد من أودي S3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمواصفات وقدرات هائلة، أعلنت أودي الألمانية عن طرح الجيل الجديد من طراز S3 لعام 2022، لينافس طراز بي إم دبليو M235i وأيضا كاديلاك ctv-v.

نسخة 2022 من طراز أودي S3 جديدة كليا، وستطرح بمحرك توربيني 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 306 أحصنة.

وفي تقرير بالصور عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز S3، شمل الكشف عن قوة المحرك وما سيتوفر منه من فئات للبيع وأبرز قدراته التقنية.





الأسعار

ويطرح من طراز S3، ثلاث فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية Premium بسعر 45 ألف دولار، والثانية Premium Plus التي تتوفر بتكلفة 47 ألف دولار، وأعلى فئة Prestige التي تتوفر بسعر 50 ألف دولار.

المحرك

طراز S3 سيطرح بمحرك جديد كليا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية، مع نظام للدفع الخلفي.





التقنيات

وضمن كماليات الطراز S3، شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 10.1 و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي من تطوير أودي، ومن المتوقع أن تكشف أودي عن مزيدا من القدرات التقنية للطراز مع اقتراب طرحه للأسواق للبيع.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المقرر أن تضاف له، وأفاد بأن طراز أودي S3 يطرح بأنظمة أبرزها نظام فرامل ذاتية التفعيل مع قدرة استشعار الأرصفة الجانبية، ونظام للحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام لضبط السرعة.