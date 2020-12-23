لماذا يفضّل استئجار السيارة قبل شرائها؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند التوجه لشراء سيارة جديدة، نجد أن كافة الوكالات توفر خيار الحصول على تجربة قيادة لأي سيارة ترغب بشرائها، وذلك لمساعدتك بمعرفة إذا ما كنت تحب شعور قيادتها واستخدامها أم لا، ولكن في أغلب الأحيان قد نجد أن هذا لا يكفي للتعرف على السيارة بشكل واضح، وهنا يكون من الأفضل التوجه إلى شركة مثل الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بغرض استئجار السيارة لفترة محددة للتعرف عليها بشكل أفضل.

في حالة استئجار السيارة لمدة تتراوح ما بين الأسبوع والشهر، ستكون قادراً على التمتع بتجربة قيادة السيارة ومعايشتها بشكل أطول للتعرف على مميزاتها وعيوبها الملحوظة بالنسبة لك عن قرب، وخاصة أن الشركات الكبرى مثل يلو تتحمل عناء تكلفة الصيانة والتأمين وغيرها من الأمور المكلفة، ناهيك عن إتاحة خدمة الصيانة المتنقلة.

ويعني ذلك أنه خلال مدة تأجير السيارات، لن يكون على المستأجر أن يشغل باله بأي إشكاليات غير متوقعة في السيارة، كما ستتيح له يلو تغيير لون السيارة إذا كان لا يعجبه مع تغيير نوع السيارة نفسها لكي يتفقد مختلف الطرازات ويعرف ما يناسب متطلباته وتفضيلاته بالقيادة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور