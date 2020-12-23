عرض نهاية العام على تمويل لكزس RX موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2021.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جميع فئات لكزس RX موديل 2021

الشروط والأحكام:

قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان

العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2020

رسوم إدارية 1% من قيمة السيارة

معدل النسبة السنوي ابتداء من 9.52%

تنطبق الشروط والاحكام

صورة السيارة: