عرض نهاية العام على تمويل لكزس RX موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2021.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- جميع فئات لكزس RX موديل 2021
الشروط والأحكام:
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قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان
- العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2020
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رسوم إدارية 1% من قيمة السيارة
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معدل النسبة السنوي ابتداء من 9.52%
- تنطبق الشروط والاحكام
صورة السيارة: