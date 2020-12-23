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عرض نهاية العام على تمويل لكزس RX موديل 2021

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alamir salah eldin 0 تبليغ

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2021.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جميع فئات لكزس RX موديل 2021

الشروط والأحكام:

  • قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان

  • العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2020

  • رسوم إدارية 1% من قيمة السيارة

  • معدل النسبة السنوي ابتداء من 9.52%

  • تنطبق الشروط والاحكام

صورة السيارة:

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MO Nasa

MO Nasa

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