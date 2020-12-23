مواصفات BMW X3 M الجديدة.. قوة الـSUV ورفاهية ألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت بي إم دبليو أسطولها من سيارات فئة SUV لعام 2021، بنسخة أحدث من فئة M عالية الأداء التابعة لطراز X3.

وقال موقع "كار أند درايفر"، إن أبرز ما أضافته شركة بي إم دبليو الألمانية من تحديثات على نسخة 2021 من طراز X3 M، نظام أندرويد أوتو وخاصية الإنترنت اللاسلكي بخلاف راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأسعار

إضافة لهذه التحديثات الجديدة التي تضيفها الماركة البافارية، توفر بي إم دبليو من نسخة 2021 من طراز X3 M فئة وحيدة للبيع بتكلفة 70,895 دولارا.

المحرك

ويتوفر طراز X3 M بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 بعزم دوران 442 لفة/قدم، وأداء متميز تدعمه إطارات الطراز بقياس 21 بوصة، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





التقنيات

وضمن كماليات الطراز،شاشة معلومات داخلية بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحي built-in مع خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 16 سماعة مكبرة من ماركة Harman/Kardon.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، وللحفاظ على المسار.