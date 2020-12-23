هل تعليق السفر يشمل الرحلات الداخلية؟ “الخطوط السعودية” تُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الخطوط الجويّة السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن إيقاف الرحلات الداخلية جرّاء فيروس كورونا.
وتساءل المتابع، قائـلاً: “هل تمّ إيقاف الرحلات الداخلية، أم أنّ الإيقاف فقط للرحلات الخارجية؟”، لتردّ الخطوط السعودية عبر تويتر موضحة بأن التعليق فقط للرحلات الدولية، وقالت: “حاليًا تم تعليق كافة الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة اسبوع قابلة للتمديد؛حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية”.
وتابعت: “وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي”.
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