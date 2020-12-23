الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت “دانيا عقيل ومشاعل العيدان” مؤسستا أول فريق نسائي سعودي يشارك في “رالي داكار السعودية 2021″، عن عزم الفريق فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد انتهاء الرالي، وذلك خلال استضافتهم في برنامج “صباح السعودية”.
وعبّرت “مشاعل العيدان” عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في “رالي داكار السعودية 2021″، مشيرة إلى أن الفريق تلقى دعمًا حكوميًا متمثلًا في كلٍ من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتحدثّت عن أحلامها بفتح المجال أمام الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.
وعن بداياتهما، قالت “دانيا” أن دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها للدراجات النارية في البر، بينما قالت مشاعل: “منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق”.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقديم لأول فريق نسائي سعودي بـ “رالي داكار 2020” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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