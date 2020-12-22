كيف تبدو أشهر السيارات إذا تحولت لعربة "بابا نويل"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب فترة أعياد الكريسماس، قدم خبراء تصميمات تبرز ما قد تبدو عليه أبرز السيارات، إذا ما تحولت لعربة "بابا نويل" الشهيرة.

ونقل موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات هذه التصميمات المتميزة، عن موقع Bristol Street Motors.

وجاء في مطلع القائمة، تصميم تصوير لسيارة نيسان الرياضية GT-R الرياضية، يبرز ما قد تبدوا عليه إذا تحولت لسيارة بابا نويل.

من بعدها، ضمت القائمة، تصميم آخر تصويري، يعكس ما قد تبدو عليه سيارة "ميني كوبر"، إذا تحولت لسيارة بابا نويل، وضم التصميم حقيبة للهداية أوجد لها مكان داخل السيارة.

ومن ماركة تسلا المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، أبدع خبراء موقع Bristol Street Motors، بتحويلهم لطراز تسلا موديل S لسيارة بابا نويل، ولكن من دون زلاجات للسير على الجليد، معتبرين أن السيارة ستكون قادرة على التحليق في الهواء عبر هذا التصميم.

من بعدها، جاء في ختام قائمة موقع "هوت كارز" تصميم آخر قدمه موقع Bristol Street Motors، حول خلاله طراز لاند روفر Range Rover البريطاني، لسيارة بابا نويل، بمزلاج مستوحى من إطارات السيارة العملاقة التابعة لفئة SUV.



