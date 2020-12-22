موجز الخليج 365 للسياحة.. أفضل الوجهات العالمية واحتفالات زووم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تصنف الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات السياحية عالميا بفضل المقومات المتنوعة من المناظر الخلابة والخدمات عالية الجودة والبنية المتطورة.
وقعت شركة "إعمار العقارية" المطور الرئيسي لبرج خليفة اتفاقية شراكة مع "زووم فيديو كوميونيكيشن" لبث احتفالات السنة الجديدة من دبي.
تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، رحلاتها التجارية بين أبوظبي وإسطنبول، ابتداءً من 17 يناير 2021، بعد توقف دام 10 أشهر.
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.
تستقبل أبوظبي السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020، بعد نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة في الحد من انتشار (كوفيد 19)، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة.
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