نتنياهو قبل ساعات من حل الكنيست: سنفوز بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حزبه "الليكود" سيفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك قبل ساعات من حل الكنيست.

حديث نتنياهو جاء قبل 4 ساعات من حل الكنيست بعد إخفاق الجهود في تأجيل عرض الميزانية العامة لإسرائيل لتفاقم الخلافات مع حزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس.

وستجري الانتخبات المبكرة في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل لتكون الرابعة التي تجري في غضون عامين.

وقال نتنياهو في كلمة وجهها إلى الإسرائيليين، إنه : "سنفوز في الانتخابات لسببين: أولا، قيادتنا وإنجازاتنا الهائلة وهي اللقاحات، اتفاقيات سلام ، اقتصاد قوي".



أما السبب الثاني بحسب نتنياهو فهو :" وجد سياسيون كثيرون، لكن لا أحد منهم يستطيع تشكيل حكومة بدون لابيد (زعيم المعارضة يائير لابيد) وأحزاب يسارية".

وتابع نتنياهو: "الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة يمينية كاملة، بدون أحزاب اليسار، هي التصويت فقط لحزب الليكود".

وحمّل نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس المسؤولية عن جر إسرائيل، إلى انتخابات مبكرة.

وقال: " لم أكن أريد انتخابات، لقد صوتنا ضدها، لقد انسحب جانتس من الاتفاقات بيننا وهذا القرار يجر إسرائيل إلى الانتخابات"، مضيفاً أنه:" إذا فُرضت علينا الانتخابات، أعدكم بأننا سنفوز، وسيحقق الليكود نصرًا كبيرًا".

وكان استطلاع للرأي العام نشرته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أشار إلى تقدم حزب "الليكود"، لكنه أكد أن الحزب سيجد صعوبة، نظرا لقوة خصومه من اليمين الإسرائيلي.

وتوقع الاستطلاع حصول "الليكود" على 28 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعد.

كما توقع حصول حزب "أمل جديد" اليميني برئاسة جدعون ساعر ،منافس نتنياهو، على 20 مقعدا، فيما تحصل تحالف "يمينا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت على 15 مقعدا.

ويحل حزب "هناك مستقبل" المعارض رابعا بحصوله على 13 مقعدا فيما تحصل القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا.

أما حزب "أزرق أبيض" برئاسة جانتس فانخفض إلى 6 مقاعد، بحسب استطلاع الرأي.