كورونا يلغي حفلات رأس السنة في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "الصحة التونسية" منع جميع التجمعات والتظاهرات الثقافية والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك احتفالات رأس السنة لمنع تفشي كورونا

جاء الإعلان على لسان وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، وسط العاصمة تونس.



وأكد "المهدي" أنه تقرر مواصلة تطبيق الاجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر/كانون الأول إلى 15 يناير/كانون الثاني 2021 المتمثلة في تمديد حظر التجوال الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع الحرص على مواصلة تطبيق حظر الجولان، ومنع التنقل بين المدن.

وتابع أنه يمنع أيضا إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مع إجبار ارتداء الكمامة بجميع الأماكن، وتطبيق الاجراءات الوقائية، والاستمرا بالتباعد الجسدي، وغسل الأيدي.

وعقدت اللّجنة العلميّة القارّة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اجتماعا طارئا، الإثنين، بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي، لتدارس المعطيات الوبائية المقدمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة التي تبيّن استمرار انتشار الفيروس بطريقة نشطة إلى جانب ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة أكثر عدوى انتشرت في بريطانيا وفي بعض الدول الأخرى.

وتسجل تونس في آخر إحصائيات رسمية لها 121718 إصابة بفيروس كورونا من بينها 4199 حالة وفاة.