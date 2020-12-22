مرسيدس تشوق لأكبر شاشة لمسية في مجال السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس عن تطويرها لأكبر شاشة في مجال السيارات بعرض لوحة القيادة بالكامل للاستخدام من قِبل السائق والراكب الأمامي للتحكم في معظم وظائف السيارة. موعد تدشين الشاشة المنحنية الجديدة في 7 يناير، مع تقديمها كخيار في إس كلاس الكهربائية العام القادم. ومن المتوقع تدشين EQS، النسخة الكهربائية لإس كلاس الجيل الجديد، في منتصف 2021 مع طرحها في نهاية العام القادم كموديل 2022، وسنعلم المزيد عن مواصفات الشاشة العملاقة خلال أيام.

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