تسريب مواصفات أداء هيونداي أيونيك 5 كروس أوفر الجديدة كلياً

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة هيونداي مؤخراً عن إطلاق علامة “أيونيك” الكهربائية الجديدة مع تدشين ثلاثة موديلات قريباً تحت العلامة، أيونيك 5 كروس أوفر متوسطة الحجم وأيونيك 6 سيدان وأيونيك 7 SUV كبيرة الحجم، مع تدشين أولهم أيونيك 5 في بداية 2021.
والآن تسربت معلومات هامة جديدة حول أداء ومواصفات أيونيك 5 من هيونداي أستراليا، منها انطلاق السيارة في السوق الأوروبي أولاً تمهيداً لعدة أسواق عالمية أخرى.
كما سيتم تزويد السيارة ببطارية 58 كيلوواط\س بمدى 450 كيلومتر للشحنة الواحدة مع محركين كهربائيين بقوة 308 حصان وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 5.2 ثانية، بالإضافة إلى بطارية 73 كيلوواط\س سيتم توفيرها لاحقاً بمدى 550 كيلومتر.
وستعتمد أيونيك 5 على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي ستدعم عدد من موديلات كيا وهيونداي الكهربائية القادمة، مع إمكانية شحن 60% من البطارية خلال 15 دقيقة، كما ستأتي السيارة بسقف شمسي مثل هيونداي سوناتا هايبرد مع كاميرات عوضاً عن المرايا الجانبية في حالة سماح الحكومات المحلية بذلك.
بالنسبة للأبعاد فسيصل طولها إلى 182.7 إنش وعرضها 74.4 إنش وارتفاعها 63 إنش، ما يضعها في مقام مماثل لهيونداي توسان ولكن مع قاعدة عجلات 118 إنش أطول من توسان.
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