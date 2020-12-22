شانجان CS85 تنضم لأسطول سيارات يلو

الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وحفاظاً على ريادتها فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم شانجان CS85 موديل 2021 لأسطول سياراتها، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة..

التصميم

تتمتع الاس يو في بتصميم خارجي انسيابي يعطي إحساس الفخامة، ويبرز ذلك من خلال مصابيح LED رياضية وشبك تهوية ضخم، بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها، بالإضافة إلى مرايا كهربائية جانبية.

الداخلية

تتميز مقصورة شانجان CS85 بالفخامة والمساحة الواسعة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الراحة مثل مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق مع نظام “هواء الغابة” لتنقية الهواء، ومقود متعدد الإستخدامات قابل للتعديل، ذاكرة المقاعد، مقاعد مدفأة، فتحة سقف بانورامية.

هذا بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مثل شاشة لمسية 12.3 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 6 سماعات ودعم عرض شاشة الهواتف الذكية على الشاشة بجانب دعم الملاحة والبلوتوث، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 إنش.

الأمان

تحذير الرجوع إلى الخلف

مصابيح أمامية أوتوماتيكية (تستبدل إلى الشعاع العالي)

كاشف النقطة العمياء

مكابح طارئة ذاتية (AEB)

مساعدة الركن التلقائي + الركن عن بعد

كاميرا بانورامية 360 درجة

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

مانع انغلاق المكابح

المحرك

تعتمد السيارة على محرك 2 لتر تيربو بقوة 233 حصان وعزم 360 نيوتن متر بناقل أوتوماتيك 8 سرعات.

هذا ويمكنك تأجير شانجان CS85 بلس عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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