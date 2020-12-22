لكزس عبداللطيف جميل تقدم عرض 50/50 بالتعاون مع مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل، حيث يُمكنك تملك سيارة لكزس من عبداللطيف جميل الآن ب50% من قيمتها وادفع الباقي بعد سنتين. السيارات المشمولة في العرض: جميع طرازات لكزس عند الوكيل. تفاصيل العرض: تأجير السيارات بتحويل الراتب قيمة السيارة اعلى من 120,000 ريال

الراتب اعلى من 8,000 ريال

دفعة أولى %50

رسوم ادارية 1% أو 5000 ريال أيهم أقل

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى%50

المدة 24 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من % 10.40 تأجير السيارات بدون تحويل الراتب قيمة السيارة اعلى من 120,000 ريال

الراتب اعلى من 10,000 ريال

دفعة أولى %50

رسوم ادارية 1% أو 5000 ريال أيهم أقل

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى%50

المدة 24 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من % 10.40 صورة العرض:

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