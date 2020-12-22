لكزس LQ الجديدة.. فئة وحيدة بقدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لكزس اليابانية عن طرح نسخة جديدة بداية عام 2022، من طراز LQ بقدرات استثنائية.

وقالت: الطراز بتصميم مستقبلي فريد، وقدرات جديدة كليا وسيتوفر منه للبيع فئة وحيدة، بتكلفة تبدأ من سعر 80,000 دولار.

وقال موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، إن نسخة 2022 من طراز LQ مستوحاة في صناعتها من موديل لكزس LC في كثير من المواصفات.





المحرك

سيطرح الطراز LQ بنسخته لعام 2022، بمحرك هجين، مكون من محرك V6 بسعة 3.5 لتر مع ناقل سرعة أوتوماتيكي CVT، ونظام للدفع الخلفي.





التقنيات

أبرز القدرات التقنية التي سيتوفر بها طراز لكزس LQ 2022، تشمل شاشة معلومات داخلية بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يصل لـ12.3 بوصة، مع توقعات بتوفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو به، إضافة لنظام ملاحي وإنترنت لاسلكي.





الأمن والحماية

أنظمة الأمن والحماية أبرزها، الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات وذلك عبر ضبط السرعة.

بالإضافة لنظام للمكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام آخر للحفاظ على المسار.

ويتوقع خبراء "كار أند درايفر" أن يتوفر الطراز بعدد من الإمكانيات الخاصة بتقنية القيادة الذاتية.