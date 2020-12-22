بتقنيات متطورة.. بي إم دبليو تكشف عن جيل جديد من طراز X3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز X3 ضمن فئات SUV الفارهة.

وعززت بي إم دبليو القدرات التقنية لنسخة العام الجديد من طراز X3 بأنظمة جديدة لكافة فئات الطراز تشمل نظام أندرويد أوتو، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز X3، شمل الكشف عن الفئات المتوفرة وقدرة المحرك.

الأسعار



ويتوفر من الطراز 4فئات بتكلفة مختلفة للبيع، الأقل sDrive30i التي تطرح بسعر 43,995 دولارا، والأعلى M40i بـ 57,595 دولارا.





المحرك

يتوفر من الطراز ثلاثة خيارات فيما يخص المحرك، الأول توربيني سعة 2.0 لتر، والثاني توربيني سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات والأخير هجين، بسعة 2.0 لتر.





التقنيات

القدرات التقنية تشمل شاشة معلومات داخلية بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة iDrive، وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بخلاف خاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وإنترنت لاسلكي، ووصلات usb، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





أنظمة الأمن والحماية

تشمل أنظمة للمكابح ذاتية التفعيل الداعمة لنظام التنبيه المسبق في حالات الصدام، ونظام للحفاظ على المسار وعلى مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.