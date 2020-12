“أمانة الرياض” إغلاق معارض السيارات بحي النسيم من اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – أغلقت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والشرطة والمرور، مداخل معارض السيارات بالنسيم بالصبات ووضع فرق مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج السيارات من المعارض؛ تنفيذًا لقرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض المتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم بوضع ملصقات على معارض السيارات بالحي تشير إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق، وعمد بعض ملاك المعارض إلى وضع لوحات تشير إلى تفاعلهم مع قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير معارضهم والالتزام بمتطلبات التطوير خلال المرحلة القادمة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وجهت في وقتٍ سابق بإزالة المخالفات في المخطط الواقع في حي القادسية، والذي تحول إلى نشاط لمواد البناء والبلاط ومستودعات واستراحات ووحدات سكنية مخالفة لنظام البناء المعتمد في المخطط والالتزام بما هو معتمد لمعارض السيارات.

