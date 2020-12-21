أبل قد تدشن سيارتها الذاتية أقرب من المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما انتشرت التساؤلات عن مصير سيارة أبل الذاتية بعد قرار الشركة العام الماضي بإقالة معظم العاملين في المشروع السري وخفض الاستثمارات الموجهة له.

الكثيرون توقعوا انسحاب أبل بالكامل عن المشروع واكتفاء الشركة بالدعم التقني لأنظمة السيارات، ولكن تقارير تايلندية جديدة أعادت النظر مجددًا في واقعية سيارة أبل.

التقارير أشارت إلى بدء استعداد بعض شركات التوريد التايلندية لإنتاج قطع مخصصة لسيارة أبل القادمة، مع استهداف توصيل المكونات الجديدة في أوائل 2021 قبل تدشين السيارة في سبتمبر 2021.

بالطبع السيارة المدشنة العام القادم ستكون اختبارية – إذا تم تدشينها بالفعل- ولن تنطلق في الأسواق فعليًا قبل أعوام.. وللوقت الحالي دعونا ننتظر ونرى ما يخطط له العملاق التقني الأمريكي.