تعرف على مؤشرات تلف دينامو السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الدينامو أو مولد الكهرباء من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الكهرباء بالسيارة، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية.

وتعتمد العديد من الأجزاء الهامة في السيارة على الدينامو في عملها، مثل مروحة التبريد وطلمبة المياه وأضواء السيارة، كما أنه يقوم بإعادة شحن البطارية لتكون جاهزة للاستخدام عند بدء تشغيل السيارة.

وتلف هذا الجزء الهام يعرض كثير من أجزاء السيارة للأعطال، لذا خلال السطور التالية نستعرض لكم مؤشرات تعرض الدينامو للخلل والأعطال وهي كما يلي.

– ضعف أو تلف البطارية

من أبرز المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في الدينامو هو تلف بطارية السيارة أو عدم توفر شحنة كهربائية كافية تسمح لها بتشغيل السيارة، ما يعني أن الدينامو لا يستطيع أن يوفر لها الطاقة الكهربائية الضرورية.

– تذبذب الإضاءة

في حال ملاحظة أن الإضاءة في سيارتك الداخلية أو الخارجية أصبحت متذبذبة، فهذا مؤشر على وجود خلل بالدينامو أو تلف أحد أجزاءه الداخلية.

– رائحة احتراق أو أصوات صادرة من الدينامو

عند تلف الدينامو أو أحد أجزاءة تصدر رائحة احتراق أو أصوات صادرة منه، وتدل هذه الرائحة على احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة الزائدة

– إضاءة لمبة تحذير البطارية

عند القيام بتشغيل محرك السيارة ووجدت أن لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات قد أضاءت، رغم تشغيل المحرك، فإن هذا يدل على ضعف بالدينامو.