تعرف على خدمات المساعدة على الطريق من يلو

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة يلو (الوفاق سابقاً) في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، ونظراً لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة في سياراتها على الطريق مع تقديم خدمة متميزة، نجدها توفر خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة.

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من يلو من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق الوفاق كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

هذا وتستطيع هذه السيارات تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة بالإضافة إلى مخزون كافي من قطع الغيار يتيح لها متابعة صيانة ومستوى استعداد كافة سيارات الشركة للعمل بمختلف مناطق المملكة، ما يتضمن صيانة السيارات المؤجرة من قبل الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وبجانب خدمات الصيانة المتنقلة فإن شركة يلو تقدم أ،ظمة مميزة للتأمين والتي تتضمن:

درع يلو

فمقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ مستأجر السيارة من دفع قيمة تحمل الحادث في حال حدوثه، لا قدر الله، وتختلف قيمة الخدمة بحسب فئة السيارة المستأجرة.

درع يلو بلس

وهي خدمة إضافية تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات و الحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لا سمح الله، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909 تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور

