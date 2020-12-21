مرسيدس الجفالي تدشن سيارة E-Class 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كلياً في السعودية، نقدم لكم أهم مزايا السيارة، ونبدأ بمواصفات التصميم الخارجي.

شبك أمامي بعدة تصاميم جديدة، غطاء ممتد مع أجزاء مقببة تنبض بالقوة، ومصابيح أمامية LED بشكل جديد ومصابيح خلفية منقسمة، مع جنوط ايروديناميكية جديدة .

التصميم الداخلي:

مقصورة قيادة رقمية مع نظام MBUX الأحدث للمعلومات الترفيهية

مقود ثوري جديد كلياً بمستشعرات خاصة لمعرفة ما إذا كان السائق أبعد يديه عن المقود وتنبيهه أو التدخل للتحكم في التوجيه بشكل مؤقت.

إضاءة محيطية متعددة الألوان

نظام صوت محيطي Burmester

لمسات جديدة من خشب الدردار الرمادي

أهم التقنيات

الملاحة بتقنية الواقع المعزز ضمن نظام MBUX:

يتحد العالم الافتراضي مع العالم الحقيقي للملاحة من خلال حركة المرور على الطرق. يتم العرض المتداخل لمعلومات التنقل والمرور الرسومية كصور حية في العرض الرقمي. يتيح لك ذلك الاحتفاظ بنظرة عامة حتى في المواقف المعقدة والوصول إلى وجهتك بلا توتر.

شاشتان 12.3 إنش متجاورتين، الأولى لنظام المعلومات الترفيهية والثانية للوحة العدادات.

المساعد الداخلي لنظام MBUX:

يمكن تشغيل نظام MBUX عن طريق الإيماءات وكذلك التحكم الصوتي. كل ما يتطلبه الأمر هو حركة يد واحدة وسوف ينفذ النظام وظائف معينة – على سبيل المثال يمكن تشغيل ضوء القراءة أو إطفائه عن طريق حركة بسيطة باليد تحت مرآة الرؤية الخلفية الداخلية.

الخصائص الممتدة لنظام MBUX:

MBUX هو نظام المعلومات والترفيه الذكي من مرسيدس-بنز. يمكنك تنشيطه بكلمتي “Hey Mercedes” ببساطة، ثم اطلب ما تريد – يبحث النظام عن عناوين معينة أو يشغل أغاني معينة أو يغير خصائص معينة مثل درجة الحرارة الداخلية.

نظام شحن لاسلكي للهواتف المتحركة

باقات ENERGIZING والإضاءة المحيطة:

توفر باقات ENERGIZING العديد من السبل للاسترخاء وتجديد النشاط – على سبيل المثال من خلال الموسيقى أو الإضاءة المحيطة أو كراسي التدليك. يتم تجميع الخصائص الفردية في باقات ويمكن استدعاؤها حسب حالتك المزاجية. وهذا يزيد من الرفاهية ويقلل من الشعور التوتر.

باقة “راحة المقاعد”

تمكن هذه الباقة من ضبط مقعدي السائق والراكب الأمامي بشكل مريح للغاية بضغطة زر أو يدوياً. كما توفر الدعامة أسفل الظهر ذات أربعة اتجاهات مستويات كبيرة من الراحة؛ فهي تضمن راحة الظهر حسب المنحنى الطبيعي للعمود الفقري.

نظام DYNAMIC SELECT:

يمكن عبر هذا النظام تغيير خصائص التحكم في السيارة بضغطة زر. يتم تعديل أسلوب التوجيه وراحة التعليق واستجابة الصمام الخانق من مريح إلى رياضي، اعتماداً على ضبط الإعداد.

أنظمة السلامة:

– نظام محدد السرعة المفعل

كاميرا الرجوع للخلف

نظام الإبقاء على المسافات بين السيارات

– خاصية بدء إعادة التشغيل الممتد على الطرق السريعة*

– خاصية تكييف السرعة حسب مسار الطريق مع تجنب الازدحام*

نظام وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً في الزحام

كبح الطوارئ الأوتوماتيكي مزود بخاصية مكالمات الطوارئ SOS

– خاصية الانعطاف في المناورات والتقاطعات

– خاصية الكبح في حالات الازدحام والطوارئ

مساعد التوجيه والمناورات

مساعد البقاء في حارة الطريق

راصد النقطة العمياء

التعرف على علامات المرور

الأداء:

ناقل الحركة 9G-TRONIC – تسع سرعات:

ينتقل ناقل الحركة 9G-TRONIC تلقائياً بين تروس السرعات، ويتكيف بشكل مثالي مع حالة حركة المرور وأسلوب القيادة الخاص بك. والنتيجة: زيادة الراحة، وتخفيض الاستهلاك.

نظام دفع خلفي أو رباعي

محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، مع محرك آخر 3 لتر تيربو 6 سلندر بقوة 362 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.

فئة إيه إم جي E63 S الجديدة تستخدم محرك 8 سلندر تيربو مزدوج بقوة 612 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 3.4 ثانية.