لكزس تطلق أيقونتها المدمجة UX الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لكزس النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها UX، الذي ينتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام التحذير AVAS، ونظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، وآخر كهربائي، ويولد هذا النظام قوة 152 حصانا/190 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



وتنطلق سيارة لكزس الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5ر8 إلى 8.7 ثانية، فضلا عن وصولها للسرعة القصوى 177 كلم/س، كما تتوفر نسخة بقوة 171 حصان/205 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع هذه النسخة بفعل نظام الدفع الأمامي من الثبات إلى 100 كلم/س في 9.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 190 كلم/س.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة UX الجديدة تأتي مزودة بحامل أكواب كبير ومنفذ USB-C في المقاعد الخلفية بدلا من USB-A، وأرضية يمكن تعديل ارتفاعها.