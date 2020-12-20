“المرور” القبض على قائد سيارة ارتكب مخالفات ونشرها بمواقع التواصل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رجال مرور منطقة المدينة المنورة ألقوا القبض على قائد سيارة ارتكب عددًا من المخالفات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور عبر تويتر: “مرور منطقة المدينة المنورة يضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ومنها “السير بدون لوحات، وعكس السير” ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الإدارة: “سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي”.