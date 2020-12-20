لماذا تشتري جيلي كولراي 2021 وما الذي يميزها؟

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت جيلي سيارتها كولراي 2021 لتضع قدماً داخل سوق سيارات الإس يو في، حيث يأتي الموديل بتصميم أنيق مع داخلية واسعة وأداء اقتصادي يؤهلها لأن تكون عائلية بامتياز، لذا نستعرض اليوم أبرز مميزاتها.

تصميم ديناميكي أنيق

تتمتع كولراي بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني وجنوط رياضية مزدوجة اللون.

مقصورة قيادة متكاملة

استُوحى التصميم الداخلي لسيارة كولراي من مقصورة الطائرة نفاثة المزودة بكافة تفاصيل الراحة بجانب استخدام مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

تقنيات متطورة

تم إعداد الداخلية في كولراي بحيث تكون جميع المعلومات وأدوات التحكم في متناول السائق، فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، بجانب 4 مكبرات صوت عالية الجودة، ولوحة عدادات قياس 7 إنش، وعجلة قيادة كهربائية متعددة الأغراض.

أقصى درجات الأمان

حرصت جيلي على تطوير كولراي لتصبح قادرة على قراءة الطريق والحفاظ على سلامة الركاب، بفضل الانظمة المساعدة للسائق مثل:

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية

نظام الثبات الإلكتروني

أداء اقتصادي مميز

تحظى جيلي SUV بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 177 حصان وعزم دوران 250 نيوتن.متر بناقل مزدوج 7 سرعات مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثواني وسرعة قصوى 195 كم/س، علماً أن استهلاك الوقود 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر.

أسعار تنافسية

حيث تتوفر جيلي كولراي 2021 لدى الوكيل الحصري الوعلان للتجارة بثلاثة فئات وهم: