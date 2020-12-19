موجز الخليج 365 للسيارات.. لكزس تنافس بورش وأسوأ سيارات اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين طرازي هيونداي فيلوستر N وفولكسفاجن جولف GTI في فئة سيارات الهاتشباك عالية الأداء.

ضمن فئات سيدان عالية الأداء،تشهد أسواق السيارات في 2021 منافسة قوية بين طرازي فولكسفاجن جيتا GLI وهوندا سيفيك Type R.

تنافس شركة لكزس اليابانية موديلات متميزة مثل "ماكان تيربو" من بورش ومرسيدس GLC43 4Matic، بطرح نسخة حديثة لعام 2021 من طرازها RX.

يترقب عشاق السيارات الكهربائية طرح أول سيارة كهربائية من طراز موستانج، وهي MACH –E والمقرر طرحها بداية عام 2021.

على مدار تاريخ صناعة السيارات اليابانية،بيعت مجموعة من الموديلات لم تحظ بقبول لدى المستهلكين، بل باتت الأسوأ وينصح بتجنب شرائها.

تنافس بي إم دبليو ماركات مثل بورش ومرسيدس، بطرحها لفئة M عالية الأداء من طراز X4 لعام 2021، بقدرات متميزة.

عُرف طراز بورش 911 GT، كأحد أعرق السيارات الرياضية في العالم، والتي نجحت في الاستمرار بالأسواق على مدار عقود.