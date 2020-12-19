القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات الكهربائية طرح أول سيارة كهربائية من طراز موستانج، وهي MACH –E والمقرر طرحها بداية عام 2021.
وقال موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، أن فورد ستوفر من طراز موستانج MACH –E، 5 عدة فئات مختلفة بقدرات كهربائية متفاوتة، ونطاق سير وأنظمة قيادة متنوعة.
ووضع الموقع فئات الطراز في مقارنة كشفت الأفضل فيما بينهم للتسهيل على راغبي اقتناء هذا الطراز عملية اختيار الأفضل.
وأجرى الموقع المقارنة على أساس نظام الدفع ومعدل ضخ البطاريات للطاقة ونطاق سير المحرك ومعدل التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.
وبدأ بأول فئة، وهي Mach-E Select SR، وتتوفر هذه الفئة بنظام دفع RWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 75.7 كيلوات في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية.
ثم جاءت فئة Mach-E Select SR AWD، التي تتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 75.7 كيلوات في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.
ثم فئة Mach-E Premium ER، بنظام دفع RWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة.
ثم فئة Mach-E Premium ER AWD، وتتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.
واختتم الموقع بفئة Mustang Mach-E GT ER، وتتوفر بنظام دفع AWD، وتعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة،ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الطرح.. تفاصيل فئات أول طراز كهربائي من موستانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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