“الجفالي” تقدم عقود الصيانة مجدداً لعملاء مرسيدس – بنز

الخليج ٣٦٥ نت – ديسمبر 2020: تواصل شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة تقديم أفضل الخيارات أمام عملائها خصوصاً في جانب خدمات ما بعد البيع، التي تأتي ضمن رؤيتها الإستراتيجية في بناء علاقة مستدامة مع عملائها؛ فقد أعلنت الشركة عن إطلاق عقود الصيانة “سيلكت” و”سيلكت بلس” التي تمنح عملاء سيارات مرسيدس – بنز الصيانة الأساسية بحسب توصيات الشركة المصنِّعة طيلة الفترة المحددة في العقد، بما يحافظ على السيارة في أفضل حال وبأعلى مستوى من الأداء والأمان، حيث يقوم على عملية الصيانة فريق متخصص وباستخدام قطع الغيار الأصلية فقط، ولأول مرة فإن عروض الصيانة الجديدة لن تكون فقط موجهة للملاك الجدد لسيارات مرسيدس – بنز بل سوف يكون بمقدور كافة ملاك مرسيدس – بنز الاستفادة من هذا العرض المميز.

وعن هذه العروض تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه الأستاذ باسم ولي قائلاً: “بأن الصيانة الدورية أمر في غاية الأهمية للحفاظ على المركبة بحالة جيدة لفترات طويلة؛ لذلك نحرص في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات على توفير صيانة مميزة وبأسعار مناسبة، ومن هذا المنطلق نواصل تقديم عقود صيانة سيارات مرسيدس – بنز”.

وأضاف قائلاً: “من خلال عقود الصيانة نقوم بتغطية إجراءات الصيانة المجدولة مسبقاً ونتأكد بأن العميل حصل عليها بأفضل الأسعار، وتعتمد فترة العقد على مدته وعدد الكيلومترات؛ فهناك أسعار ثابتة تشمل خدمات الصيانة مما يمكّن العميل من معرفة الأسعار بشكل مسبق عند دخول السيارة لإجراء الصيانة، كما أن العقد يضمن الحصول على أسعار ثابتة لا تتأثر بالتضخم أو التغيير في الأسعار، بالإضافة إلى أن عقد الصيانة يستمر مع السيارة حتى في حال انتقال ملكيتها إلى مالك جديد”.

وتم تقسيم عقود الصيانة إلى فئتين؛ الفئة الأولى عقد “سيلكت” وهذا النوع يغطي تكاليف إجراءات الصيانة المجدولة مسبقاً والمحددة من قبل الشركة المصنِّعة، وتشمل الفلاتر وزيوت التشغيل وأجور الأيدي العاملة، والفئة الثانية عقد “سيلكت بلس” ويشمل كافة مميزات عقد “سيلكت” بالإضافة إلى تغطية بعض القطع القابلة للاستهلاك.