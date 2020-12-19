تصميم تخيلي يُظهر ما قد يبدو عليه الجيل القادم من بي ام دبليو الفئة السابعة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بي ام دبليو على تطوير الجيل القادم من الفئة السابعة على قدم وساق، ولكن هذا لا يعني أنها على وشك الكشف عنها، حيث يُتوقع أن يتم الكشف عنه بعد عام أو أكثر، وها هي السيارة القادمة تظهر في تصميم تخيلي يستند على أحدث اللقطات التجسسية لها.

تُظهر اللقطات التجسسية أن صانعة السيارات تُحاول إخفاء واجهة السيارة، والتي تتميز بتصميم مربع، مع مصابيح أمامية طويلة مسطحة، وشبك أمامي بحجم عادي، ما يُشير إلى أنها لن تحصل على شبك الكُلى العملاق الذي ظهر في الفئة الرابعة، ويُظهر التصميم التخيلي حصولها على مقابض الأبواب المتدفقة الموجودة في i4.

في الخلف، كانت هذه المنطقة مموهة بشدة في اللقطات التجسسية، مما يحجب التصميم الخلفي بالكامل، وتتميز السيارة بمصابيح خلفية كاملة العرض تقريباً، مع أنابيب عادم على شكل شبه منحرف، ونتوقع أن نعرف الكثير عنها في الفترة القادمة عندما تضطر الشركة إلى تخفيف التمويهات عند اختبارها.

في الختام، يُتوقع أن يتم الكشف عنها في 2022، لتُعرض كموديل 2023، وستحصل السيارة على نسخة كهربائية بالكامل قد يُطلق عليها اسم i7 مع نطاق أكثر من 480 كم، وقوة 536 حصان مع نظام دفع كُلي، وستُنافس EQS القادمة، وهي النسخة الكهربائية من اس كلاس والتي قامت مرسيدس بتحديثها لموديل 2021.