فولكسفاجن جيتا GLI تتحدى هوندا سيفيك TYPE R.. المواصفات والسعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان عالية الأداء،تشهد أسواق السيارات في 2021 منافسة قوية بين طرازي فولكسفاجن جيتا GLI وهوندا سيفيك Type R.

موقع "كار أند درايفر"، عرض في تقرير بالصور مقارنة مثيرة بين الطرازين توضح أبرز مواصفاتهما وفي المقدمة قوة المحرك والسعر وأبرز الكماليات.

الأسعار



قارن الموقع في البداية، بين التكلفة التي يتوفر بها كل طراز، وبدأ بطراز هوندا سيفيك، الذي يتوفر منه للبيع فئة أولى بسعر 37,495 دولار، وفئة خاصة وهي Type R Limited Edition بسعر 43,995 دولار وهي الأعلى.





في حين يتوفر من طراز جيتا عدة فئات بأسعار مختلفة، الأقل بسعر 19,990 ألف دولار، والأعلى بسعر 29,040 ألف دولار.





المحرك

وقارن الموقع بعد ذلك بين قدرات المحرك لكلا الطرازين، وقال إن طراز سيفيك Type R، يتوفر بمحرك توربيني رباعي بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تصل لـ( 306 أحصنة)، ويعمل بناقل سرعة يدوي 6 سرعات.





أما طراز جيتا GLI، يتوفر بمحرك توربيني رباعي بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة( 147 حصانا)، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





التقنيات

ويتوفر بطراز هوندا، منظومة تقنية متميزة تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، مع نظام ملاحي متطور، أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي ستيريو.





أما طراز فولكسفاجن، فيطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات تعمل باللمس بقياس 6.5 بوصة، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية إنترنت لاسلكي، وأيضا خاصية شحن لاسلكي للهواتف.







