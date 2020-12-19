لكزس تنافس بورش ومرسيدس بطراز جديد.. تعرف عليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس شركة لكزس اليابانية موديلات متميزة مثل "ماكان تيربو" من بورش ومرسيدس GLC43 4Matic، بطرح نسخة حديثة لعام 2021 من طرازها RX.

وينتمي طراز RX إلى فئات SUV الفخمة. وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز مواصفات هذا الطراز شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021



طراز RX الجديد يتميز بقدرات مختلفة باسم Black Line Special Edition تطرح ضمن فئة F SPORT التابعة للطراز، مع توفير إطارات بقياس أكبر يصل لـ 20 بوصة.





الأسعار

يتوفر من طراز لكزس RX مجموعة كبيرة من الفئات، الأقل RX350 بسعر 46,095 ألف دولار، والأعلى باسم RX 450h F SPORT بتكلفة 52,225 ألف دولار.

المحرك

ويطرح الطراز RX من لكزس بخيارين من المحركات،الأول محرك بسعة 3.5 لتر، والثاني محرك V6.





التقنيات

كشف موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك عن القدرات التقنية لطراز RX، وتشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8.0 و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مكون من 15 سماعة مكبرة من ماركة Mark Levinson.





الأمن والحماية

كما يتوفر بالطراز أنظمة أمن وحماية، أبرزها الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.