أسوأ 10 سيارات يابانية مستعملة.. تجنب شراءها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار تاريخ صناعة السيارات اليابانية،بيعت مجموعة من الموديلات لم تحظ بقبول لدى المستهلكين، بل باتت الأسوأ وينصح بتجنب شراؤها.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عرض في تقرير له قائمة تلك الموديلات،و نصح بعدم شراء المستعمل منها لما تعانيه من أعطال متكررة.

وضمت القائمة طراز Prelude من ماركة هوندا، وطرح عام 1978، واستمر حتى 1997، ووصف بأنه أسوأ السيارات اليابانية التي يفض عدم شراؤها مستعملة لحجمها الصغير، ومشكلاتها المتكررة في ناقل السرعة والمحرك.



ومن ماركة ميتسوبيشي، ضمت القائمة، طراز "لانسر"، الذي طرح عام 1973، وحذر الموقع من الجيل السابع لهذا الطراز عام 2007، لمشاكل في الصالون الداخلي المصنع من خامات سيئة، والأمر نفسه ينطبق على الخامات التي صنع منه الهيكل الخارجي.

وضمت القائمة من ماركة سوبارو طراز WRX وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2000، وحذر منها الموقع لتعرضها لأعطال متكررة لعدم تحملها مسافات طويلة.

طراز آخر من ماركة هوندا جاء ضمن القائمة، هو S2000، وتحديدا نسخة التي طرحت عام 2004، وحذر موق هوت كارز من هذه النسخة لما تعانيه من أعطال متكررة في "مقود القيادة".

ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز Paseo، وتحديدا نسخته التي طرحت عام 1992بمحرك ضعيف.

كما ضمت القائمة طراز هوندا أكورد، الذي يعاني من أعطال متكررة وضعف سيولة الزيت، وسوء الخامات التي صنع منها الصالون الداخلي للطراز.



