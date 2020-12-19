مرسيدس نُشوق للسيدان الكهربائية الفاخرة القادمة EQS 2022

الخليج ٣٦٥ نت – شوقت صانعة السيارات الألمانية مرسيدس لـ EQS 2022 السيدان الكهربائية بالكامل الفاخرة، وذلك بعد أن التقطت العدسات التجسسية عدد لا يُحصى لها في الشهور الماضية.

في البداية، تستمد السيارة تصميمها من فيجن EQS الاختبارية، حيث تحصل على شبك مغلق بالكامل مع شعار مرسيدس بشكل بارز، ويُحاط الشبك بمصابيح أمامية مسحوبة للخلف، مع مصابيح نهارية ليد، والتي تنساب إلى الشبك الأمامي لتُعطيه مظهراً فريداً، بالإضافة إلى غطاء محرك منحوت، ومرايا جانبية تقليدية، كما تحتوي السيارة الإنتاجية أيضاً على مصد أمامي معدل أكثر بروزاً.

كما أكدت الشركة أن سيدانها الكهربائية سيتم تزويدها بنظام تصفية هواء اختياري يستخدم مرشح جسيمات عالي الكفاءة، ويقع في المكان الذي كان يتواجد فيه المحرك في السيارات التقليدية، ويبلغ حجمه حوالي عشرة لترات، حيث سيقوم الفلتر بتنقية الهواء من أكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والروائح الكريهة، وجزيئات الغبار الدقيقة، وقالت مرسيدس أن جودة الهواء داخل السيارة ستكون مماثلة لغرف العمليات، وأشارت أيضاً أنه أول نظام تنقية هواء يتم اعتماده وفقاً لـ DIN EN 1822.

وفي الختام، كشفت مرسيدس أن EQS ستحصل على نطاق كهربي يزيد عن 700 كم لكل شحنة، كما أشارت أنها ستُصبح أول سيارة تحصل على منصتها الجديدة كلياً للسيارات الكهربائية، والتي ستُستخدم بعد ذلك في أربعة سيارات كهربائية أخرى بما في ذلك EQS SUV، ويُتوقع أن تتوفر السيدان الكهربائية بالعديد من الفئات والتي تتراوح قوتها بين 395 حصان و592 حصان.