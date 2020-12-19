انقاذ شخص حوصر في الثلوج لعشر ساعات بعد عاصفة ثلجية

الخليج ٣٦٥ نت – تسببت عاصفة ثلجية في حصار شخص داخل سيارته لأكثر من عشر ساعات أسفل الثلوج بعمق 1.2 متر، وذلك في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث انحرف كيفن كريسن البالغ من العمر 58 عاماً عن جانب الطريق خلال عاصفة ثلجية، وفي حين أن ذلك سيئ بما فيه الكفاية، فقد جاء محراث ثلج ودفن سيارته.

بعد ذلك، في محاولة لإنقاذ نفسه، قام كريسن بالاتصال بالشرطة طلباً للمساعدة، واستجاب الضباط له، ومع ذلك، كانت سيارته مدفونة تحت الكثير من الثلوج، ولم يتمكنو من تحديد موقعها، وما زاد الطين بلة، هو تحطم المُكيف، مما يعني أن كريسن محاصر دون أية تدفئة.

وفي صباح اليوم التالي، اتصل الرقيب جيسون كولي لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مكالمات طوارئ متعلقة بالعاصفة الثلجية، فقد تم إبلاغه عن كريسن، لذا بدأ البحث عنه على طول الطريق، وفي البداية، فشل الرقيب في تحديد مكان كريسن.

وفي الختام، اصطدم الرقيب كولي بالزجاج الأمامي لسيارة كريسن أثناء الحفر، ومن ثم أُطلق سراح الرجل بعد أن حوصر في سيارته لأكثر من عشر ساعات، ثم نُقل كريسن إلى المستشفى لتلقي العلاج من انخفاض حرارة جسده، وقضمة الصقيع.