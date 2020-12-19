صور.. أفضل 5 موديلات طرحتها بورش من طراز 911 GT

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عُرف طراز بورش 911 GT، كأحد أعرق السيارات الرياضية في العالم، والتي نجحت في الاستمرار بالأسواق على مدار عقود.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، أبرز 5 موديلات سبق وأن طرحتها بورش، من طراز 911 GT، واستعرض مواصفات هذه الموديلات وقدراتها الفائقة.

وجاء في بداية القائمة موديل 911 GT3 RS 996، وطرحته بورش في الفترة بين 2003 و2005، وقدمت منه للأسواق 682 نسخة للبيع، وتوفر الطراز بمحرك بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 375 حصانا.



من بعده، جاء موديل 911 GT3 RS 4.0-997، وصنعت بورش منه 600 نسخة فقط، وتوفر للبيع بمحرك بسعة 4 لترات ينتج قوة 500 حصان، وتصل سرعته القصوى إلى 193 ميلا في الساعة بفضل وزنه الخفيف الذي يصل إلى 426 رطلا.

والطراز الثالث ضمن قائمة أبرز موديلات بورش 911 GT، هو طراز 911 GT2 RS 997، وقدمت بورش هذا الطراز للمرة الأولى عام 2011، وصنعت منه 500 سيارة فقط، وتوفر بمحرك متميز ينتج قوة 620 حصانا، يعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.

والموديل الرابع ضمن قائمة "كار أند درايفر"، هو بورش 911 R 991، الذي أعلنت عنه الماركة الألمانية للمرة الأولى خلال مشاركتها بمعرض جنيف الدولي للسيارات عام 2016.

ويعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 4 لترات ينتج قوة 500 حصان، ويتميز الطراز بخفة وزنه.

واختتم الموقع القائمة، بالموديل الخامس وهو بورش 911 GT2 RS 911، وطرحته الشركة بمحرك ينتج قوة 700 حصان.