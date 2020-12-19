(شاهد) كانو تطلق سيارة كهربائية على طراز Cybertruck

لفتت شركة Canoo للسيارات الكهربائية انتباهنا العام الماضي بخطتها لتقديم EV للاشتراك فقط، لقد عادت مع أحدث ابتكاراتها، وهي سيارة توصيل أنيقة متعددة الأغراض ستبدأ بحوالي 33000 دولار.

الطلبات المسبقة مفتوحة لمركبة التوصيل متعددة الأغراض (MPDV)، والتي ستكون متوفرة بحجمين في البداية، يجب أن يتوفر عدد محدود من الشاحنات في عام 2022 وسيزداد الإنتاج في العام التالي.

تحتوي MPDV1 على 200 قدم مكعب من المساحة خلف الحاجز بينما تحتوي MPDV2 على ضعف المساحة، يتمتع الطرازان بتصميم قاعدة لوح التزلج من كانو ونفس المحرك الكهربائي، الذي يوفر قوة 200 حصان و 236 رطل قدم من عزم الدوران.

يعتمد الحد الأقصى للحمولة الصافية على حجم البطارية وستكون هناك ثلاثة خيارات

متاحة في البداية، في MPDV1، يجب أن تمنحك حزمة 40 كيلو واط في الساعة نطاقًا يصل إلى 130 ميلاً، ستوفر البطارية 60 كيلووات في الساعة مدى 190 ميلًا، وفقًا لتقديرات، ويجب أن تكون قادرًا على القيادة لمسافة تصل إلى 230 ميلًا بشحنة واحدة من إصدار 80 كيلو واط في الساعة، إذا كنت ستختار الشاحنة الأكبر، فستكون هذه النطاقات أقل من 30 إلى 40 ميلاً، ستتمتع الشاحنة أيضًا باستقلالية المستوى الثاني كجزء من أنظمة مساعدة السائق.



لكن ما يجعل MPDV مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو تصميمها تجعل الألواح

المسطحة على طرازتبدو وكأن كانو قد انتزعها من نقطة ما في المستقبل (ربما عام 2077)، كما يشير Autoblog، يمكن أن تساعد الواجهة الأمامية المدمجة في جعل ركن السيارة نسيمًا.

يُظهر مقطع فيديو ترويجي عددًا من أفكار التصميم الداخلي الأنيقة التي تشير إلى أن MPDV يمكن أن تكون مفيدة جدًا كسيارة عمل، يحتوي الباب الموجود بجانب السائق، على سبيل المثال، على منافذ طاقة وحاملات أكواب وهواتف بالإضافة إلى مساحة تخزين، بينما يجب أن يكون هناك مساحة كبيرة للتجول لارتفاع الشاحنة الداخلي الذي يقل عن 6.5 قدم.

هناك أيضًا فتحات منزلقة منحدرة وخيارات خزانة تخزين ومنفذ 240 فولت للأدوات الكهربائية وحتى دمية قابلة للطي، يمكن للمالكين اختيار وجود فتحة من جانب وطاولات قابلة للطي على الجانب الآخر، لذلك يمكن أن تكون طريقة قابلة للتطبيق لبدء عمل شاحنة طعام، يمكنك حتى الذهاب مع إعداد مركبة مغامرة.