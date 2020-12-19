سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح السبت، 2780 ليرة للشراء، و2810 ليرات للبيع.



وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.



ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 3396 ليرة للشراء، و3438 ليرة للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في سوريا صباح السبت لدى السوق الموازية عند مستوى 3745 ليرة للشراء، و3795 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في سوريا، عند فتح تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 739 ليرة للشراء، و750 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية عند 754 ليرة للشراء، و765 ليرة للبيع..



أما سعر الدينار الكويتي في سوريا فسجل صباح اليوم السبت لدى السوق الموازية نحو 9124 ليرة للشراء، و9247 ليرة للبيع.