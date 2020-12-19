كورونا يضرب السكك الحديدية في ألمانيا.. 16 مليار دولار خسائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم السبت، عن أن خسائرها بسبب الجائحة لن تقل عن 13 مليار يورو (16 مليار دولار).

وأكد إيناك فيرلمان مفوض السكك الحديدية بالحكومة الألمانية، لصحيفة "فيلت" أن خسارة ما بين 13 و14 مليار يورو تم حسابها على أنها أسوأ سيناريو في بداية الجائحة.



وتابع "في غضون ذلك، أصبح من الواضح أن الأمر لن يصبح أفضل سيناريو لدينا، ولكن الأسوأ".

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال إنه إذا استمرت قيود فيروس كورونا لفترة أطول، فقد تصبح التداعيات المالية أكبر.

وأضاف "إذا واصلنا فرض القيود الكبيرة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار، أو إذا كانت الإجراءات لا تزال ضرورية في الخريف المقبل، فسنضطر إلى النظر في تأثير ذلك".

وهذا الأسبوع، رفع البرلمان الألماني (البوندستاج) سقف ديون المجموعة المملوكة للحكومة من 30 مليارا سابقة إلى 35 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.

وتأثرت الشركة بالدرجة الأولى بالتراجع الحاد في أعداد الركاب بسبب أزمة كورونا، فضلا عن مشاكل قطاع البضائع والأعمال في الخارج.

وفي الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني، قال مشرعون، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل لتخفيف آثار كورونا.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حكام الولايات الاتحادية على تمديد‭ ‬وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر / كانون الأول على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويعادل الدين الجديد المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.

ووافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) في مارس/آذار الماضي على حزمة إجراءات شاملة للحكومة الاتحادية للحد من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد بقيمة 600 مليار يورو للشركات الكبيرة، و50 مليار يورو للشركات الصغيرة.