صور.. مواصفات وأسعار أبرز 8 شاحنات تطرح في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من الشاحنات، التابعة لفئات مختلفة والمجهزة للطرق الوعرة من الماركات الكبرى.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، تقييما لأبرز الشاحنات التي ستطرح لعام 2021، من الأسوأ للأفضل، في قائمة ضمت 8 شاحنات.

وبدأ الموقع القائمة بالشاحنة صاحبة المركز الثامن والأخير ضمن هذا التقييم، وهي شاحنة تويوتا "توندرا".

وتتوفر الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات وينتج قوة 381 حصانا، وعزم سحب لوزن يصل إلى 10 آلاف و200 رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 35 ألفا و270 دولارا.

وفي المركز السابع، جاءت شاحنة نيسان Titan، وتتوفر الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات وينتج قوة 400 حصان، وعزم سحب لوزن يصل إلى 9 آلاف و660 رطلا، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 38 ألفا و145 دولارا.

وفي المركز السادس، جاءت شاحنة شيفروليه Silverado 1500، وتتوفر الشاحنة بأكثر من محرك، الأقوى منها هو محرك V8 بسعة 6.2 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات وينتج قوة 420 حصانا، وعزم سحب لوزن يصل 13 ألفا و400 رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 28 ألفا و195 دولارا.

وفي المركز الخامس، جاءت شاحنة GMC Sierra 1500، وستتوفر الشاحنة بعدة خيارات من المحركات، الأقوى منها محرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات وينتج قوة 420 حصانا، وعزم سحب لوزن يصل إلى 13 ألفا و400 رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 29 ألفا و295 دولارا.

وفي المركز الرابع، جاءت شاحنة فورد F-150، وستتوفر الشاحنة بعدة خيارات من المحركات، الأقوى منها ينتج قوة 430 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات، وعزم سحب لوزن يصل إلى 14 ألف رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 30 ألفا و635 دولارا.

وفي المركز الثالث، جاءت شاحنة فورد F-150 رابتور، وستتوفر الشاحنة بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات وينتج قوة 450 حصانا، وعزم سحب لوزن يصل إلى 8 آلاف رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 55 ألفا و150 دولارا.

وفي المركز الثاني، جاءت شاحنة رام 1500 TRX، وستتوفر الشاحنة بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات وينتج قوة 702 حصان، وعزم سحب لوزن يصل إلى 8 آلاف و100 رطل، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 71 ألفا و790 دولارا.

وفي المركز الأول، جاءت شاحنة رام 1500، وستتوفر الشاحنة بعدة خيارات فيما يخص المحرك، الأقوى منها هو محرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات وينتج قوة 395 حصانا، وعزم سحب لوزن يصل إلى 12 ألفا و750 رطلا، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 30 ألفا و145 دولارا.



