أودي A4 Allroad في مواجهة قوية مع مرسيدس E-CLASS

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت أودي نسخة جديدة لعام 2021 من طراز A4 Allroad التابع لفئة "واجون"، لمنافسة موديلات مثل مرسيدس E63 S وE-CLASS.

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن أبرز مواصفات وقدرات طراز A4 Allroad، ومنها قوة المحرك وأبرز الكماليات والتكلفة والفئات التي تطرح منه للبيع بالأسواق.

وحسّنت أودي من قدرات طراز A4 Allroad بنسخته الجديدة، بإضافة النظام الهجين بقوة 12 فولتا لمحركه التوربيني، كما زادت من القوة الحصانية لهذا المحرك لتصل إلى 261 حصانا.







الأسعار

يتوفر من طراز أودي A4 Allroad بنسخته الجديدة، 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية Premium بتكلفة 45 ألفا و645 دولارا، وفئة Premium Plus بتكلفة 49 ألفا و795 دولارا.

وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Prestige التي تطرح بسعر 55 ألفا و495 دولارا.





المحرك

يعمل طراز أودي A4 Allroad بمحرك توربيني سعة 2 لتر و4 أسطوانات، ينتج قوة 261 حصانا، ويدعمه النظام الهجين بقوة 12 فولتا.

التقنيات

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن القدرات التقنية لطراز A4 Allroad، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتضم نظام خرائط جوجل، بالإضافة لنظام الإنترنت اللاسلكي، والنظام المعلوماتي من تطوير أودي باسم MMI.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لأبرز مواصفات طراز أودي A4 Allroad بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، والتي توفر قيادة أكثر أمانا.

وأبرز هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام ضبط السرعة، ونظام القيادة شبه الذاتية.