تعرف على أهم مواصفات كيا سيلتوس موديل 2021 بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كيا سيلتوس 2021 هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات “إس يو في” مدمجة بتصميم خارجي جذاب وملفت للنظر، بمنحنيات تمنحها المتانة والقوة العضلية، أما التصميم الداخلي، فيتميز بعناصر القيادة الحيوية والأنشطة والأجواء المريحة والتقنيات الذكية، وتتميز السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، واليوم سنُلقي نظرة على أهم مواصفاتها بالمملكة عند الوكيل شركة كيا الجبر.

تصميم كيا سيلتوس 2021

في البداية، تتميز الاس يو في المدمجة بتصميمها العصري الملائم للشباب، ويظهر ذلك جلياً في الشبك الأمامي الأنيق، والمصابيح الأمامية هالوجين أو ليد حسب الفئة، بالإضافة إلى مصابيح نهارية، ومصابيح ضباب أمامية ليد، ونسافات طين، ومن الجانب، يُمكنك رؤية المقابض الكرومية، والجنوط مقاس 17 بوصة، والمرايا الجانبية الكهربائية بميزة الطي الآلي مع إشارات انعطاف عليها، وفي الخلف، تحصل السيارة على مصابيح خلفية ليد، وجناح خلفي يُعطيها طابعاً رياضياً، كما تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، وحساس مطر، ومساحة مطر خلفية.

داخلية كيا سيلتوس 2021

في الداخل، تتمتع المقصورة بمساحتها الرحبة، مع مقاعد قماشية أنيقة، ويُمكن التحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً، مع رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية، كما يمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60، وبالنسبة للتقنيات، فتتميز السيارة بشاشة أجهزة قياس مقاس 7 بوصة، مع مخارج يو اس بي، ومكيف أوتوماتيكي مع مُكيف خلفي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة لمسية Carplay 8، وغيرها الكثير من التقنيات.

محرك كيا سيلتوس 2021

ومن حيث القوة، فتستمد السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر دفع أمامي يولد قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

امان كيا سيلتوس 2021

وبالنسبة لأنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة التي تتميز بها الاس يو في المدمجة سيلتوس 2021 فهي كالتالي:

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

جهاز تقدير المسافة الخلفية والتنبيه عند إيقاف السيارة (PDW)

شاشة الرؤية الخلفية (RVM)

وحدة إختيار نظام السحب عند القيادة

مثبت السرعة الذكي

وسائد هوائية أمامية (السائق والراكب)

أسعار كيا سيلتوس 2021

في الختام، تتوفر كيا سيلتوس 2021 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالفئات التالية والأسعار الآتية شاملة الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة:

سيلتوس D130 2021 بسعر 73,942 ريال

سيلتوس G330 2021 بسعر 91,635 ريال

