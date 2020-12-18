هوندا "سيفك SI" وسوبارو WRX.. مواجهة يابانية صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تنتهي المقارنة في عالم السيارات بين سوبارو وهوندا على مر الزمان، وبين طراز سوبارو WRX وأقرب منافسيه هوندا سيفك SI المقارنة صعبة.

وقدمت سوبارو اليابانية نسخة جديدة لعام 2021، من طرازها المتميز WRX وهو من موديلات سيدان عالية الأداء المجهزة للمشاركة في سباقات الرالي، لتواجه به سوبارو أقرب منافسيه بالأسواق، هوندا سيفيك SI الذي تتوفر منه نسخته لعام 2020، ولم تقدم منه هوندا نسخة جديدة حتى اليوم.

وجمع "كار أند درايفر"، الطرازين في مقارنة، سلط خلالها الضوء على الفروق، بين أبرز مواصفاتهما، مثل قوة المحرك، والسعر الافتتاحي وعدد الفئات والقدرات التقنية.

الأسعار

ويتوافر من طراز سوبارو للبيع 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية بسعر يبدأ من 29 ألف دولار، وأعلى فئة باسم Limtied تتوفر بسعر يبدأ من 33 ألف دولار.





وفيما يخص طراز سيفيك SI، تتوفر منه فئتان فقط للبيع، الفئة الافتتاحية هي كوبيه بتكلفة 26,155 دولارا، وأعلى فئة هي فئة سيدان بتكلفة 26,155 دولارا.





المحرك

يأتي طراز سيفك SI، بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بست سرعات.





في حين طراز سوبارو WRX، يتوفر بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 268 حصانا، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بست سرعات، ويتوفر منه ناقل سرعة آخر أكثر تطورا من فئة CVT.





التقنيات

فيما يخص التقنيات، يتوفر بطراز سوبارو، من الداخل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 6.5 و7.0 بوصة، تتوفر بها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ووصلات USB، مع نظام ملاحي.





أما طراز سيفك SI، فأبرز قدراته التقنية، نظام معلوماتي يشمل شاشة بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لوصلة USB ثنائية، ونظام توصيل بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم "كار أند درايفر" المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية بالطرازين، وبدأ بطراز سيفك SI، الذي يطرح بنظام التنبيه المسبق قبل الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار قرب الاصطدام.

بالإضافة لكل من نظامي الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، كما يتمتع طراز هوندا بنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حال اقترابه بالسيارة أكثر من اللازم من أي مركبات محيطة به على الطريق.

أما طراز سوبارو، فيطرح بأنظمة أبرزها نظام التنبيه المسبق قبل الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار قرب الاصطدام، وكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حال الخروج عن المسار.