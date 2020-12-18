شيفروليه ترافيرس 2021 تحصل على إصدارات “سبورت” و”منتصف الليل” الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شيفروليه عن توفير إصدارات “سبورت” و”منتصف الليل” الرائجة لموديل ترافيرس 2021 بعد نجاحها المعتبر في موديلات العلامة الأخرى مثل تراكس وسيلفرادو وإيكوينوكس.

ويتميز إصدار “منتصف الليل” بلمساته الجمالية السوداء للتصميم الخارجي والداخلي، مع استمرار اللمسات السوداء في إصدار “سبورت” ولكن مع توفر ألوان أخرى حصرية.

وتتوقع شيفروليه نجاح الإصدارات في ترافيرس بعد نجاح مماثل في تراكس، مع اختيار 20% من عملاء الموديل لواحد من الإصدارين.

وتقدم شيفروليه إصدارات رياضية أخرى، أهمها RS، مع اختيار ثلث عملاء بليزر و25% من عملاء تريل بليزر لإصدار RS أثناء اقتناء السيارة.