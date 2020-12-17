هل ترك خزان الوقود شبه فارغ دائماً يجلب الضرر لمحرك السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما ينصح خبراء السيارات بضرورة الاحتفاظ بخزان الوقود الخاص بسيارتك ممتلئاً بالبنزين بمقدار الربع على الأقل، كي لا تتعرض السيارة للتوقف أثناء السير، لكن هناك بالطبع أسباب أخرى تحتم عليك عدم ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

ذكر خبراء السيارات أن هناك العديد من الأضرار تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ، لعل من أهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة، وهي تبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود مروراً بالانابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك والتي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك.

وأوضح الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعاً، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك.

ومع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات فإنها تعمل على جلب المشاكل والأعطال لهذه الأجزاء الهامة والتي قد تصل إلى حد إيقاف السيارة بالكامل.

ولصعوبة التخلص من هذه الرواسب العالقة، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة أو حتى تغييرها، وتغيير الفلتر وفك وتنظيف البخاخات.