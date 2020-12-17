صلة قرابة تجمع بين هذه السيارات رغم اختلاف ماركاتها.. ما هي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سبق أن قدمت ماركات سيارات موديلات تشاركت في الهيكل الداخلي نفسه، مع اختلاف فقط الهيكل الخارجي.

كما سبق أن شهدت صناعة السيارات، مشاركة لبعض السيارات في عدد من القدرات التقنية، وطرح سيارات تعمل بنفس المحرك، وأيضا قدمت ماركات سيارات موديلات تشاركت في الهيكل الداخلي نفسه، مع اختلاف فقط الهيكل الخارجي.

وقدم موقع "أوتو كار" قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت بالهيكل الداخلي نفسه، ووصفها الموقع بأنها سيارات ذات صلة قرابة مع اختلاف فئاتها وموديلاته في أغلب الأحيان.

وبدأ الموقع قائمته بهيكل السيارات من طراز PQ35، وهو هيكل توفر بعدد من السيارات في الفترة بين عام 2006 و 2014، وشاركت به سيارات مثل طراز أودي TT، وآخر نسخة طرحت من طراز فولكسفاجن الخنفساء.

من بعده، ضمت القائمة، هيكل السيارات من طراز Epsilon II، الذي توفر في موديلات طرحت في الفترة بين عام 2014 وعام 2020، ومن السيارات التي شاركت به، طراز شيفروليه Impala، وطراز "هولدن كومودور" موديل 2017، وطراز Saab 9 بنسخه التي طرحت ما بين عام 2009 و2012.

من بعده، ضمت القائمة، الهيكل الداخلي موديل FOX، والذي شاركت به سيارات مثل موديل فورد Fairmont وتحديدا النسخ التي طرحت منه فيما بين عام 1977 وعام 1983.

وطراز فورد موستانج، وتحديدا النسخ التي توفرت منه ما بين عام 1978 وعام 1993، وطراز لينكولن Continental الذي طرح ايضا بالهيكل الداخلي من طراز FOX، وتحديدا النسخ المتوفرة منه ما بين عام 1981 وعام 1987.

هيكل داخلي آخر ذكر ضمن القائمة، هو هيكل EUCD، الذي طرحت به سيارات مثل فورد Mondeo ما بين عام 2007 وعام 2014، وموديلات لاند روفر Freelander 2 وFreelander 2 التي طرحت منها نسخ بهيكل داخلي EUCD بالنسخ التي توفرت منها ما بين عام 2006 و2014، وموديل آخر توفر بهذا الهيكل هو موديل فولفو S80، وتحديدا الجيل الثاني منه الذي طرح ما بين عام 2006 وعام 2016.



