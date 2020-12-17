لينكون نافيجيتور 2021 تحصل على حزمة تحديثات جمالية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لينكون تعمل حالياً على فيس ليفت جديد لنافيجيتور 2022، ولكن للوقت الحالي قررت العلامة إصدار حزمة تحديثات جمالية جديدة لموديل 2021 لدعم مبيعات السيارة قبل الفيس ليفت القادم.
الحزمة الجمالية متوفرة فقط لفئة Black Label الأعلى في المجال، وقد صرحت لينكون أن 20% من عملاء نافيجيتور اختاروا هذه الفئة الأكثر فخامة.. وتشمل الحزمة لمسات سوداء للسقف والشبك والجناح الخلفي وأغطية المرايا الجانبية.
كما حصلت نافيجيتور على جنوط 22 جديدة، وستتوفر الحزمة الجديدة في الربيع القادم مع الكشف عن السعر قريباً.
ويُذكر أن لينكون أصبحت علامة SUV بالكامل بعد توقف إنتاج موديلات MKZ وكونتيننتال، وقد أكدت العلامة مؤخراً أن السيدان لن تعود لمجال العلامة “في المستقبل المنظور”.
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