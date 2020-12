بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي “يلو” تقيم حملة تبرع بالدم لتعزيز الجانب التطوعي لدى منسوبيها

الخليج ٣٦٥ نت- تجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليها شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” للدور المناط بها تجاه مسؤوليتها المجتمعية والتي برزت من خلال مبادرات الشركة ورعايتها المتواصلة للعديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الجوانب التي تنعكس على كافة فئات المجتمع، وفي مبادرة لتعزيز الجانب التطوعي لدى منسوبيها، قامت الشركة مؤخراً وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعمل حملة تبرع بالدم داخلية بين منسوبيها، حيث تواجد فريق طبي من المستشفى من وحدة نقل الدم المتنقلة في مقر الشركة، وقام باستقبال الراغبين بالتبرع وإجراء عملية سحب الدم بعد تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة في هذا الجانب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق الأستاذ ناصر القحطاني بأن “يلو” وضعت واجبها تجاه مجتمعها على رأس أولوياتها، لأنها جزء من نسيج هذا المجتمع؛ فمنه ولدت ومنه انطلقت إلى مصاف أفضل شركات تأجير السيارات العاملة في المملكة ووصلت إلى أبرز المحطات العالمية، وفي الوقت الذي قامت به الشركة ككيان بالعديد من المبادرات والبرامج والرعايات الموجهة لخدمة المجتمع في شتى المجالات، تعمل الشركة على ترسيخ العمل التطوعي بين منسوبيها الذي هو أساسا جزء من المسؤولية الاجتماعية الفردية، وذلك عبر تهيئة كافة السبل والإمكانيات أمام الموظفين في الشركة للمشاركة في العمل التطوعي مثل ما حدث في حملة التبرع بالدم الذي تزامنت مع اليوم العالمي للتطوع.

وأضاف القحطاني قائلاً: “أتوجه بالشكر للسادة في إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإدارة بنك الدم في المستشفى على تجاوبهم وإرسالهم وحدة نقل الدم المتنقلة إلى مقر الشركة لكي يتنسى لمنسوبينا المشاركة والتبرع بالدم الذي يعتبر من أبرز أنواع التطوع قيمة وأهمية لأنه يرتبط بإنقاذ حياة الناس المحتاجين له طبياً، وسوف نواصل تشجيع أنفسنا ومنسوبينا على أن لا نتقيد بيوم معين للتبرع بالدم بل أن نبادر دائماً للقيام بهذا العمل الخيري متى ما كان الشخص جاهزاً لذلك من أجل كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل.

