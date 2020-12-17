هيونداي تطور محرك 2.3 تيربو جديد لسيارات N الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير لتطوير هيونداي لمحرك تيربو جديد سعة 2.3 لتر بمعدل 7000 دورة كل دقيقة بحد أقصى.

المثير للاهتمام حول المحرك أن التقنيات المستخدمة فيه قادمة مباشرة من سيارات سباق الرالي التابعة لهيونداي، وتسمح التقنيات بالوصول لمعدلات دوران مرتفعة بدون زيادة الحمل الميكانيكي على المحرك.

ومن المتوقع تقديم المحرك الجديد في سيارات N عالية الأداء للعلامة، وربما في بعض موديلات N Line الرياضية كذلك.

وقد أطلقت هيونداي علامة N الفرعية في 2017 مع تدشين موديل 130 N في معرض فرانكفورت للسيارات، ويأتي اسم العلامة من أول حرف من اسم مركز Namyang البحثي الرئيسي لمجموعة هيونداي في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى أول حرف من حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة.